Merve Boluğur'un bikinisi küçük geldi

Yaz sezonunu Alaçatı'da açan Merve Boluğur, bikinili pozunu da verdi.

Artık ekranlarda göremediğimiz sosyal medya paylaşımları da olmasa gündeme gelmeyecek oyuncular arasına adını yazdıran Merve Boluğur, bu hafta Alaçatı'da yaz sezonunu açtı.

"Aman kimse gelmesin buralar bana kalsın" diyen Boluğur 'dan yeni poz geldi. Önce mayolu ardından bikinili pozlarını paylaşan Merve Boluğur son olarak iddialı bir poza imza attı.

Çok mutlu

Boluğur siyah göğüslerine küçük gelen bikini üstüyle mutluluk pozu verdi.