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- Merve Boluğur'un dikkat çeken alışveriş stili
Merve Boluğur'un dikkat çeken alışveriş stili
Kısa bir süre önce Burak Dayı ile olan ilişkisini sonlandıran güzel oyuncu, tek başına geldiği AVM’de dikkatleri üzerine çekti.
- Haber Merkezi
- 13.09.2020 - 11:24
Sosyal medyada sık sık cesur paylaşımlarda bulunan oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektife takıldı.
MAĞAZALARI DOLAŞTI
Ünlü markaların mağazalarını dolaşan Boluğur, kıyafet seçimiyle de oldukça dikkat çekti.
Yeni sezon için yoğun bir toplantı trafiği yaşadığını söyleyen Merve Boluğur, muhabirlerin "Tatiliniz bitti mi" sorusuna ise "Tatilim bitmedi. Yeni rotamı söylemem. Teslimiyetteyim." yanıtını verdi.