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Merve Boluğur'un dikkat çeken alışveriş stili

Merve Boluğur'un dikkat çeken alışveriş stili

Kısa bir süre önce Burak Dayı ile olan ilişkisini sonlandıran güzel oyuncu, tek başına geldiği AVM’de dikkatleri üzerine çekti.