Merve Boluğur'un düğünde altın kolyesini aldığı fenomenden misilleme

Düğüne katılan davetlilerinin altın kolyesini alan Merve Boluğur ve Mert Aydın magazin gündeminde yer edindi. Davetli, düğün sonrası karşılık olarak çiftin aracına 3 günlüğüne el koydu.

Aradığı aşkı sonunda bulan Merve Boluğur, 'kocam' hitabıyla sevdiği DJ Mert Aydın ile geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi.

Fuat Paşa Yalısı'nda düğünleri gerçekleşen çift, davetlileriyle doyasıya eğlendi.

Çiftin düğününe katılan Cellat mahlaslı1 milyon takipçili sosyal medya fenomeni ile şakalaştığı dakikalar ise gündem olmuştu.

Altın kolyesini aldılar

Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti, Cellat'ın boynundaki altın kolyeyi zorla almıştı.

Olaya misilleme ise çok gecikmedi.

Merve Boluğur ve eşinden altın zincir operasyonu VİDEO



"3 günlüğüne arabasını alıyorum"

Sosyal medyadan video paylaşan Cellat, kolyesini alan Mert Aydın'ın aracına 3 günlüğüne el koyduğunu "3 gündür kolyem Mert'teydi, şimdi ben de ondan 3 günlüğüne arabasını alıyorum" ifadeleriyle belirttii.