Merve Boluğur'un eski aşkı kafayı Burcu Özberk'e taktı

Merve Boluğur'un bir ay aşk yaşadığı Burak Dayı, hızlı çıktı.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra aşktan yana bir türlü yüzü gülmeyen güzel oyuncu Merve Boluğur, özel hayatındaki sessizliğini yıllar sonra Burak Dayı ile bozmuştu.

INSTAGRAM'DAN PEŞİNE DÜŞTÜ

Genç adam, iki yıl boyunca Instagram'da takip edip her fotoğrafına beğeni ve yorum yağdırdığı Boluğur'u sonunda ikna etti. Ancak bu aşk, geçtiğimiz hafta sona erdi.

Merve Boluğur, moral bulmak için annesiyle Çeşme'nin yolunu tuttu. Burak Dayı ise boş durmadı.

BURCU'YU BEĞENİYOR

Dayı şimdi de bir diğer oyuncu Burcu Özberk'in peşine düştü. Burak Dayı'nın Özberk'i takibe alıp son fotoğraflarına beğeni yağdırması ise bu iddiayı destekledi.

Dayı'nın bu hamlesi ise "Sosyal medya çapkını iş başında" dedirtti.