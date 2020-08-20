Merve Boluğur'un günlük kıyafeti

Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti.

Yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Merve Boluğur ve Burak Dayı önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Taze çift, alışveriş yaptıktan sonra bir mekanda yemek yedi. Boluğur, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Giydiği derin göğüs dekolteli spor kıyafeti ile dikkatleri üzerine çeken Boluğur, aşk hayatı ile alakalı sorulara esprili yanıtlar verdi.

"NİYE ANLATAYIM"

Özel hayatıyla ilgili konuşmak istemediğini söyleyen güzel oyuncu "Anlatmayacağım tabii ki, hadi öpüyorum sizi. Niye anlatayım, o benim özelim. Bir iş yapıyorum diye her şeyimi anlatacağım diye bir şey var mı? Anlattığım kadarını zaten sayfamda anlatıyorum" şeklinde cevaplandırdı.