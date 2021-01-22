Merve Boluğur’un sözlerine Işın Karaca'dan cevap geldi

Işın Karaca, Merve Boluğur’ın şarkı çıkarmasına tepki göstermiş, “Bir sen eksiktin güzel kız!” demişti.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca ile oyuncu Merve Boluğur'un sosyal medyadan süren atışmaları devam ediyor.

"BU İKİ KADIN DA BENİM"

Eski ve yeni halini Instagram’dan paylaşan Işın Karaca, oyuncuya ağır göndermelerde bulundu. Karaca, “Atalarımız şöyle buyurmuş:“Büyük lokma ye amma büyük söz konuşma” illa da konuşacaksan ağızından çıkanı kulağın duysun ve her sözünü iyi tart!

"KİLOLU OLMAK AYIP DEĞİL"

Bu iki kadın da benim. Ben beni seviyorum!! Her şeklimle!!! Kapı kapı kilolarımı vermek için dolaştığım doğrudur! Yine aşırı bir kilolanmam olsa yine dolaşırdım. Ayıp değil ki kilolu olmak!

"110 KİLOYDUM"

Ama ben dünyada var olan büyük bir başarı ile geldiğim noktaya geldim. İlk ünlü olduğumda 20 sene önce 110kiloydum! Bu ne demek biliyor musun güzel kız! Şişmandım!! Ama ses aynı ses! Kadın aynı kadın! Güzellik çok önemli bir kavram değil! Allah’ımın bana bağışladığı ses ile hayatımı idam ediyorum ve her günüm için şükrediyorum! Kendimce kendime güzelim. Kimsenin onayına ihtiyacım da yok” diye yazdı.

"KİMSEYİ KISKANACAK HALİM YOK"

“Kimsenin güzelliğini ya da zayıflığını kıskanacak halim yok çünkü o arada o zayıf ve müzik piyasasındaki bütün güzel kızlar benim gibi şarkı söyleme derdindeydi” diyen şarkıcı, “Sen ki geçmişinde marka yüzü olduğun ürünlerin her boyuttaki kadına satıldığını bilirken böyle talihsiz bir açıklama ile kendini baltalıyorsun!





"ŞARKIYI BEN SANA OKUTAYIM"

Şimdi sana zahmet elinözrüdeki telefonu artık kenara koy! Kendine sana yalansız konuşacak 2-3 dost edin. Ve lütfen artık benim fotoğraflarımı vs. paylaşma! Özrün kabahatinden büyük!! Kadının en büyük düşmanı hep kadındır! Ama ben sana söz veriyorum, o şarkıyı okuyacaksın ya! Stüdyona gelip okutmaya ben yaptırayım. Sana iyiliğim dokunsun. İyilik bulaşıcıdır arkadaşlar. Unutmayın” notunu düştü.

"BİR SEN EKSİKTİN"

Oyunculuk kariyerinden daha çok açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından bu kez de şarkıcılığa adım atacağını duyurdu. Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" açıklamasını yapmıştı.

Işın Karaca da Merve Boluğur’ın şarkı çıkarmasına tepki göstermiş, “Bir sen eksiktin güzel kız!” demişti.