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    Merve Boluğur'un yeni sevgilisi

    Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle Alaçatı'da el ele yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2020 - 07:04
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    Merve Boluğur'un yeni sevgilisi

    Ünlü oyuncu, Instagram hikayesinde kalp emojisiyle birlikte kendisini öperken paylaştığı fotoğraftaki esrarengiz yeni aşkıyla Alaçatı sokaklarında ele ele görüntülendi.

    ELİNİ BIRAKMADI

    Murat Dalkılıç'tan boşandığından beri yalnız olan Boluğur, önceki akşam esrarengiz sevgilisi ile el ele objektiflere yansıdı. Kendisini çeken gazetecilere aldırış etmeden Alaçatı sokaklarında yürüyen Boluğur ile sevgilisi el ele uzaklaştı.

     

    Merve Boluğur'un yeni sevgilisi #1

    Merve Boluğur'un yeni sevgilisi #2

    Merve Boluğur'un yeni sevgilisi #3

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