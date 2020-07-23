Merve Boluğur'un yeni sevgilisi

Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle Alaçatı'da el ele yakalandı.

Ünlü oyuncu, Instagram hikayesinde kalp emojisiyle birlikte kendisini öperken paylaştığı fotoğraftaki esrarengiz yeni aşkıyla Alaçatı sokaklarında ele ele görüntülendi.

ELİNİ BIRAKMADI

Murat Dalkılıç'tan boşandığından beri yalnız olan Boluğur, önceki akşam esrarengiz sevgilisi ile el ele objektiflere yansıdı. Kendisini çeken gazetecilere aldırış etmeden Alaçatı sokaklarında yürüyen Boluğur ile sevgilisi el ele uzaklaştı.