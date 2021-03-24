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    Merve Çağıran: Evlilik düşünmüyoruz

    Taze aşıklar Merve Çağıran ile İsmail Hacıoğlu evlenmeyi düşünmüyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 10:34
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 10:37
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    Merve Çağıran: Evlilik düşünmüyoruz

    Kendisi gibi oyuncu İsmail Hacıoğlu aşk yaşayan Merve Çağıran, ilişkisi hakkında konuştu. Şu sıralar evde olan Çağıran, senaryo yazdığını açıkladı.

    Oyuncu, “Bu aralar genelde evdeyim. Bir senarist arkadaşımla dizi kaleme alıyorum.” dedi.

    "EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ"

    İki evlilik yapmış sevgilisi İsmail Hacıoğlu’yla evlilik sorularına Çağıran, “Düşünmüyoruz.” diye cevap verdi.

    Merve Çağıran: Evlilik düşünmüyoruz #1

    Merve Çağıran: Evlilik düşünmüyoruz #2

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