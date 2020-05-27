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    Merve Dizdar: Evliliğimi doğru yapmışım

    Mucize Doktor'un yeni yıldızı Merve Dizdar'dan evlilik itirafı gözden geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2020 - 10:50
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    Merve Dizdar: Evliliğimi doğru yapmışım

    Mucize Doktor'da rol alan Merve Dizdar, koronavirüs salgını sebebiyle evindeki karantina döneminde evliliğini gözden geçirdi ve sonucu paylaştı.

    Gürhan Altundaşar ile evli olan ünlü oyuncu, hayattaki en doğru kararının evliliği olduğunu söyledi.

    "GERÇEKTEN İYİYİZ"

    Dizdar, ''Gürhan ile hayatımda ilk defa bu kadar uzun vakit geçiriyorum. Doğru bir tercih yaptığıma kanaat getirdim. Gerçekten, iyiyiz'' dedi.

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