Merve Dizdar: Gülben'i çok seviyorum

Oyuncu Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle ilgili konuştu.

Masumlar Apartmanı’ dizisinin Gülben’i Merve Dizdar, bir magazin dergisine konuştu. Oyunculuğu ile dikkat çeken Dizdar, başladığı günden beri gündemde olan dizisiyle ilgili konuştu.

"ÇEKİMDEN SONRA UYUYAMIYORUM"

Oynadığı karakterden çok etkilendiğini söyleyen Dizdar, “Her çektiğim zor sahnenin gecesinde eve gidip düşünüyorum. Uyuyamıyorum bir süre.

Sonra Gülben’i düşünüyorum, her şeye rağmen ayakta kalmaya çalışmasını, hayatta ki çabasını. Çok seviyorum onu.” dedi.