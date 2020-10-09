Dolar
7.9332
-0.1296%
Euro
9.3413
-0.0983%
Altın
1909.5
0.8146%
Borsa
1150.49
0%
G. Altın
487.43
0.8245%
Bitcoin
85686.15
-0.1688%
EXEN Coin
12.98
0.26%
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C

    Merve Dizdar: Gülben'i çok seviyorum

    Oyuncu Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 07:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Merve Dizdar: Gülben'i çok seviyorum

    Masumlar Apartmanı’ dizisinin Gülben’i Merve Dizdar, bir magazin dergisine konuştu. Oyunculuğu ile dikkat çeken Dizdar, başladığı günden beri gündemde olan dizisiyle ilgili konuştu.

    "ÇEKİMDEN SONRA UYUYAMIYORUM"

    Oynadığı karakterden çok etkilendiğini söyleyen Dizdar, “Her çektiğim zor sahnenin gecesinde eve gidip düşünüyorum. Uyuyamıyorum bir süre.

    Sonra Gülben’i düşünüyorum, her şeye rağmen ayakta kalmaya çalışmasını, hayatta ki çabasını. Çok seviyorum onu.” dedi.

    Merve Dizdar: Gülben i çok seviyorum #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir