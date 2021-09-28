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    Merve Dizdar ile eski eşi Gürhan Altundaşar buluştu

    Geçtiğimiz aylarda boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar birlikte zaman geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 07:50
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 09:10
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    Merve Dizdar ile eski eşi Gürhan Altundaşar buluştu

    3 yıllık evliliklerini geçtiğimiz haziran ayında noktalayan Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar, önceki gün Kadıköy’de bir araya geldi. Boşanmış olmalarına rağmen dostlukları devam eden iki oyuncu, akşam saatlerini birlikte geçirdi.

    AŞK İDDİALARINI YALANLADI

    Merve Dizdar’ın yakınları, ikilinin arkadaşlıklarının devam ettiğini ve zaman zaman görüştüklerini söyledi.

    Dizdar’ın adı kısa süre önce “Masumlar Apartmanı” dizisindeki rol arkadaşı Uğur Uzunel’le aşk dedikodularına karışmış, iki taraf da iddiayı yalanlamıştı.

    Merve Dizdar ile eski eşi Gürhan Altundaşar buluştu #1

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