Merve Dizdar: Keşif dönemimdeyim

Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren başarılı oyuncu Merve Dizdar, kendini anlattı.

Merve Dizdar, ‘Masumlar Apartmanı’ndaki ‘Gülben’ rolüyle son zamanlarda adından çok söz ettiriyor.

Mutlu bir evlilikleri olduğu bilinen 3 yıllık eşi oyuncu Gürhan Altundaşar’dan sürpriz bir kararla boşanan Merve Dizdar hakkında merak edilenleri anlattı:

"KEŞİF DÖNEMİNDEYİM"

"Keşif dönemimdeyim. Duygularımı, kararlarımı, aslında kim olduğumu keşfediyorum. Kendimle yetinebilmeyi öğreniyorum. O yüzden günden güne hislerim değişiyor.

"SESSİZ VE SAKİN HAYATIM VAR"

Ailem, sevdiklerim, beni sevenler var. Mutsuzum dersem olmaz. Mutluyum. Bir süredir anda kalmayı öğretiyorum kendime. Yarın hakkında korkmak ya da sevinçten delirmek bana göre değil sanırım. Sessiz sakin bir hayatım var. Arkadaşlarım, çevrem, ailem. ‘Ünlü olmak’ tabiri de biraz garip geliyor açıkçası. Hayatımı içimden geldiği gibi yaşıyorum zaten. Pandemi döneminde daha iyi beslenmeyi, yemekleri daha sağlıklı pişirmeyi öğrendim.

"GÜLBEN DÜNYANIN EN GÜZEL RÖLÜ"

‘Gülben’ dünyanın en güzel rollerinden biri. Zor bir rol tabii... Uzun süre ‘Gülben’e yakın bir yerden baktım hayata. Ben biraz böyle derinlere inmeyi seviyorum. Bence oyunculuk çok zor bir meslek. Sadece replikleri söylemek oyuncu olmak için oynamak için yeterli değil. Her kadının kendinden ilham almasını ve birbirine de gıpta ederek, takdir ederek bakmasını isterim. Güçlendikçe birbirimize iyi gelmeliyiz ki cesaretimizi kırmaya çalışanları önce biz durdurabilelim."