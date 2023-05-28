Merve Dizdar, oy kullanmak için yurda döndü Fransa'da düzenlenen 6'ncı Cannes Film Festivali'nde, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar Türkiye'ye döndü. Havalimanında konuşan Dizdar, “Oyumu kullanmaya gidiyorum” dedi.

DHA

Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Oyuncu Merve Dizdar da, Fransa’da düzenlenen törende Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı “Kuru Otlar Üstüne” filmindeki rolüyle “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü aldı.

Muhalifliği ile bilinen oyuncu, Cannes’dan seçim mesajı verdi.

Yaşadığı coğrafyayı eleştiren oyuncu, şunları söyledi:

"Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen..."

Filmde canlandırdığım Nuray karakteri, inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim. Ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nuray'ların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmemi gerektiriyor. Bu ödülü Nuray ve onun gibi kadınlara, boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum.

Tepki gördüğü ülkesine döndü

Dizdar’ın bu konuşması, yaşamını ve her kazancını sağladığı Türkiye’de tepki gördü.

Oyuncu bugün Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 15.20'de Nice'den İstanbul Havalimanı'na geldi.

"Oyumu kullanmaya gidiyorum"

Oyunu kullanmak için Türkiye’ye dönüş yaptığını belirten Dizdar, “Yoldan geldim çok yorgunum o yüzden odaklanamıyorum. Şu an oyumu kullanmaya gidiyorum. Şimdi hemen hızlıca oyumu kullanacağım.” diye konuştu.

Türkiye'ye böyle bir ödül kazandırdığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Dizdar, şöyle devam etti:

"Çok iyi yorumlar aldım"