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    Merve Dizdar, eski eşi Gürhan Altundaşar'la görüntülendi

    Merve Dizdar, geçtiğimiz haziran ayında tek celsede boşandığı meslektaşı Gürhan Altundaşar ile samimi şekilde obejktiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 13:12
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 13:21
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    Merve Dizdar, eski eşi Gürhan Altundaşar'la görüntülendi

    Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, 2018 yılında evlendiği Gürhan Altundaşar ile haziran ayında tek celsede boşandı.

    Ayrıldıktan sonra da arkadaş kalmaya devam eden ikili, önceki gün birlikte görüntülendi. Arkadaş grubuyla bir araya gelen ikilinin samimi hali de dikkat çekti.

    BOŞANMA AÇIKLAMASI

    Merve Dizdar, boşanma kararı aldıktan sonra Instagram hesabından yaptığı açıklama şu ifadeleri kullanmıştı: "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum."

    Merve Dizdar, eski eşi Gürhan Altundaşar la görüntülendi #1Merve Dizdar, eski eşi Gürhan Altundaşar la görüntülendi #2

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