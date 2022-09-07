Merve Dizdar'dan Masumlar Apartmanı itirafı

Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar, katıldığı bir programda diziyle ilgili itiraflarda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda final yapan Masumlar Apartmanı'nda 'Gülben' karakterine hayat veren ve performansıyla 47. Altın Kelebek'te 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Merve Dizdar, katıldığı programla reyting rekorları kıran diziyle ilgili bir itirafta bulundu.

Dizdar, Ceyda Düvenci'nin sunduğu NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu.

"Ehliyetimi bile dizi bitince aldım"

Bilinmeyenleri anlatan ünlü oyuncu, Ceyda Düvenci'nin "Psikolojik destek aldın mı?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

"Dağılmışız"

Dizdar, "Tabii. Aldık. Bir gün evde perdelerim kapalı oturuyorum, her zaman perdelerimi açarım güneş girsin, prodüksiyon beni alıncaya kadar öyle oturmuşum, gitmişim, Ezgi de ben de Birkan da hepimiz dağılmışız...

Hoppidi hoppidi gidemiyorsun ki sete! Ehliyetimi bile Masumlar Apartmanı'ndan sonra aldım. Arabayı aldım, garip bir özgürlük hissettim" ifadelerini kullandı.