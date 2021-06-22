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    Merve Dizdar'ın keyfi yerinde

    Ani bir kararla eşi Gürhan Altundaşar'dan boşanan Merve Dizdar'ın neşeli halleri sosyal medyaya damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 08:17
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 08:18
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    Merve Dizdar'ın keyfi yerinde

    Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar ve Nilperi Şahihkaya'nın rol aldığı Cem Yılmaz'ın yeni projesi "Erşan Kuneri" dizisinin ekibi sete çıktı.

    Oyuncular, çekimden fırsat buldukça sosyal medyadan renkli paylaşımlar yapıyor.

    BOŞANMA STRESİ

    Şahinkaya, Dizdar ve Kaygılaroğlu, bir an önce seyirciyle buluşmanın hayalini kurarken kısa süre önce boşanan Merve Dizdar'ın neşeli halleri 'Boşanma stresini çabuk attı' yorumlarına neden oldu.

    Merve Dizdar ın keyfi yerinde #1

    Merve Dizdar ın keyfi yerinde #2

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