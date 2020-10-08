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    Merve Erdoğan nişanlandı

    Bir döneme damga vuran 'Bücür Cadı' dizisinde 'Zeliş' karakterini canlandıran oyuncu Merve Erdoğan, müzisyen Mert Carim ile evliliğe ilk adımı attı.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2020 - 14:28
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    Merve Erdoğan nişanlandı

    1999 yılında yayınlanan 'Bücür Cadı' dizisinde 'Zeliş'i canlandıran genç oyuncu Merve Erdoğan, müzisyen Mert Carim ile nişanlandı.

    Nakkaştepe’deki bir mekanda aile arasında düzenlenen törenle evliliğe ilk adımı atan çiftten Erdoğan, Instagram hesabından nişan töreninde çekilen karelerini paylaştı.

    "SÖZÜMÜZÜ VERDİK"

    Oyuncu Instagram'dan paylaştığı fotoğrafların altına, “Yaşadığım en güzel mutluluk. Tüm sevdiklerimizin şahitliğinde biz sözümüzü verdik. Allah tamamına erdirsin” notunu düştü.

    Merve Erdoğan nişanlandı #1

    Merve Erdoğan nişanlandı #2

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