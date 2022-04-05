Merve İldeniz, yıllar sonra ortaya çıktı

21 yıl önce her şeyi bırakıp Bodrum'a yerleşen Merve İldeniz, yıllar sonra röportaj verdi.

90'lı yılların en popüler ve en çok para kazanan mankenleri arasında yer alan Merve İldeniz, yıllar önce ani bir kararla mesleğini bırakıp İstanbul'a veda etmişti.

21 yıldır Bodrum'da yaşayan İldeniz, bir derginin bu ayki sayısına konuk oldu. Eski manken samimi açıklamalarda bulundu.

Yalnızlık kelimesini sevmediğini belirten İldeniz, nedenini şöyle açıkladı:

"TEK BAŞIMIZA ÖLECEĞİZ"

“Yalnızlık kelimesini sevmem, tek başınalığın enerjisi yalnızlık kelimesinden farklı. Tek başımıza doğduk, tek başımıza öleceğiz. İstersek yanımızda yüz kişi olsun, o an gelince ölümü tadarken tek başımıza olacağız.

"DÜZ BAKALIM"

Uçak düşse, herkes aynı anda ölse bile her insan bunu tek başına deneyimlemek zorundadır. Bu gerçeğimizdir. Çevremizdeki insanlar bizim bu tek başımıza çıktığımız hayat yolculuğunu kısa süre için şenlendirirler. Öncelikle hakikate düz bakalım.”

Aşk ve sevginin kendimizi tanıyabilmemiz için bir fırsat olduğunu söyleyen Merve İldeniz, aşkın kattıklarından bahsetti:

“İlişkilerimizde sevgi anlayışımızı, gerçekleştirerek deneyimleriz ve bunu yıllar içinde geliştiririz. Aşk herkese öncelikle bunu kazandırır. Acıdan kaçınarak aşktan uzak durduğumuzda bana göre sevgi anlayışımız gelişemez, hatta gerileyebilir. Her deneyim gibi aşkın da 50’sindeki 20’sindekinden olgundur haliyle.”

SİLİKONA TEPKİ

90’lı yılların en konuşulan mankenlerinden olan Merve İldeniz, o dönem silikon yaptırdığı için eleştirilmiş ve tepki görmüştü. Merve İldeniz, İstanbul'u terk etmesiyle ilgili daha önce yaptığı açıklamada "10 yıl boyunca Başak Gürsoy'da en çok kazanan mankendim. Ve bir süre sonra artık bu işi yapmak istemedim. Bana her şey fazla gelmeye başlamıştı. İş hayatının tüm zorlukları beni kirlenmiş hissettirdi." demişti.