Merve Oflaz'ın pencereli pantolonu

3 yıllık sevgilisi Allan Hakko’dan ayrılan Merve Oflaz pencere modasına uydu.

Survivor yarışmasında ünlendikten sonra oyunculuk yapan ve son olarak Arka Sokaklar'da oynayan Merve Oflaz, 3 yıllık sevgilisi Allan Hakko'dan geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı.

Dün akşam Züleyha Kuru'nun defilesine katılan Oflaz, kombiniyle tüm bakışları üzerine çekti.

Kasık penceresi var

Sağlıklı beslenmesine ve spor yapmaya özen gösteren 34 yaşındaki ünlü isim, defileye yeşil renkteki kasık penceresi olan bir pantolonla katıldı.

Pantolonu göbek dekolteli bir büstiyer ile kombinleyen Oflaz, sosyal medyada gündem oldu. Oflaz'ın tarzını beğenen kadar beğenmeyen de oldu.

Merve Oflaz pencere modasına uydu VİDEO

