Merve Oflaz sezonu açtı Güzel oyuncu Merve Oflaz, yazı getirdi. Belek, Antalya’ya giden oyuncu 23 derecelik havayı ve güneşi görünce bikinisini giyip plaja indi. O anları da sosyal medyadan hayranlarının beğenisine sundu.

Rol aldığı diziler sayesinde geniş bir kitleye sahip olan Merve Oflaz, sosyal medya üzerinden paylaştığı kareleriyle de dikkati çekiyor.

Adını önce Var Mısın Yok Musun ardından da Survivor ile duyuran Oflaz, deniz sezonunu açtı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili kareleriyle deniz sezonunu açtığını duyuran Oflaz, önce Bodrum'a sonra ise Antalya'ya geçti.

Merve Oflaz büyüledi

Bikinili pozlarını peş peşe paylaşan Oflaz'ın son gönderisine beğeni yağdı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim bu defa tatil pozlarıyla beğeni topladı. Oflaz'ın bikinili pozlarına 'Çok güzelsiniz', 'Sana bayılıyorum', 'Fiziğin harika' gibi yorumlar yapıldı.