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    Merve Özbey: Aile her şeydir

    Ünlü şarkıcı Merve Özbey, eşi Kenan Koçak ve 5 aylık kızı Elif Özüm ile birlikte objektif karşısına geçti.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2021 - 12:34
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 12:47
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    Merve Özbey: Aile her şeydir

    Şubat 2020'de Kenan Koçak ile nikah masasına oturam ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz aylarda ilk çocuğu Elif Özüm'e kavuşmuştu.

    32 yaşındaki ünlü şarkıcı, önceki gün evinde eşi ve 5 aylık kızı Elif Özüm ile birlikte kamera karşısına geçti.

    AYNI ANNESİ

    O anları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen Özbey, gönderisine, "Aile her şeydir..." ifadelerini not düştü. Merve Özbey'in paylaşımı, takipçilerinden 79 binden fazla beğeni aldı. Anne-kızın benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

    Merve Özbey: Aile her şeydir #1

    Merve Özbey: Aile her şeydir #2

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