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- Merve Özbey: Aile her şeydir
Merve Özbey: Aile her şeydir
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, eşi Kenan Koçak ve 5 aylık kızı Elif Özüm ile birlikte objektif karşısına geçti.
- Haber Merkezi
- 14.07.2021 - 12:34
- Güncelleme : 14.07.2021 - 12:47
Şubat 2020'de Kenan Koçak ile nikah masasına oturam ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz aylarda ilk çocuğu Elif Özüm'e kavuşmuştu.
32 yaşındaki ünlü şarkıcı, önceki gün evinde eşi ve 5 aylık kızı Elif Özüm ile birlikte kamera karşısına geçti.
AYNI ANNESİ
O anları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen Özbey, gönderisine, "Aile her şeydir..." ifadelerini not düştü. Merve Özbey'in paylaşımı, takipçilerinden 79 binden fazla beğeni aldı. Anne-kızın benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.