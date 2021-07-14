Merve Özbey: Aile her şeydir

Merve Özbey: Aile her şeydir

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, eşi Kenan Koçak ve 5 aylık kızı Elif Özüm ile birlikte objektif karşısına geçti.

Şubat 2020'de Kenan Koçak ile nikah masasına oturam ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz aylarda ilk çocuğu Elif Özüm'e kavuşmuştu.

32 yaşındaki ünlü şarkıcı, önceki gün evinde eşi ve 5 aylık kızı Elif Özüm ile birlikte kamera karşısına geçti.

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O anları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen Özbey, gönderisine, "Aile her şeydir..." ifadelerini not düştü. Merve Özbey'in paylaşımı, takipçilerinden 79 binden fazla beğeni aldı. Anne-kızın benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.