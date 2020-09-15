Merve Özbey kimdir, ne zaman evlendi? Merve Özbey'in hayatı ve eşi ile ilgili bilgiler...

Merve Özbey kimdir, ne zaman evlendi? Merve Özbey'in hayatı ve eşi ile ilgili bilgiler...

Sosyal medyadaki paylaşımları ile dikkat çeken şarkıcı Merve Özbey kimdir, ne zaman evlendi? Hamile olan Merve Özbey doğum yaptı mı? Merve Özbey'in eşi kim? İşte Merve Özbey'in hayatı ve biyografisi..

Eşi Kenan Koçak ile birlikte bir kız bebek bekleyen şarkıcı Merve Özbey, sosyal medyada kendinden sıkça söz ettiriyor. Peki, Merve Özbey kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Merve Özbey'in hayatı ve biyografisi...

Anne olmaya hazırlanan Merve Özbey’in kınası ve düğünü çok konuşulmuştu. Peki, Merve Özbey kimdir, ne zaman evlendi? İşte Merve Özbey’in hayatı ve eşiyle ilgili bilgiler...

Aslen Erzurumlu olan Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

MERVE ÖZBEY'İ KİM KEŞFETTİ?

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Merve Özbey'i ilk keşfeden ise Ebru Gündeş oldu. İlk olarak Ebru Gündeş’in vokalliğini üstlenen Merve Özbey ardından da Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere vokallik yaptı.

Demet Akalın'ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay'la tanıştı. Kınay, proje albüm yapacağını söyledi ve Merve Özbey'e demo kaydı yaptı. 2012 yılında Kınay'ın çıkardığı Proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik etti.

MERVE ÖZBEY'İN SOLO ALBÜMÜ

Şarkı büyük kitlelere ulaşarak, Merve Özbey'in ilk kez duyulmasını sağladı. 2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü olan Proje 2'de "Helal Ettim" şarkısını seslendirdi. Merve Özbey'in Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verildi.

Temmuz 2015 yılında Merve Özbey'in ilk albümü Yaş Hikayesi piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı da sözleri Deniz Erten, müziği Erdem Kınay'a ait olan "Yaş Hikayesi" oldu. Şarkı Türkiye resmî listesi'nde iki numaraya kadar yükselmeyi başardı. Albümün ikinci video klibi ise "Topsuz Tüfeksiz" şarkısına çekildi.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Kenan Koçak ile 9 Şubat 2020 tarihinde nikah masasına oturdu. 650 kişilik davetlinin katıldığı düğünde, Özbey’in gelinliğini Sezanur Akay hazırladı. Gelinin şahitliklerini Erdem Kınay, Demet Akalın, Bengü ve Aşkım Kapışmak yaptı. Çift bir kız çocuk bekliyor.

KENAN KOÇAK KİMDİR?

Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak 1 Ocak 1983 İstanbul doğumlu. Maltepe Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olan Kenan Koçak, inşaat alanında kariyerini sürdürmektedir.