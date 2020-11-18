Merve Özbey: Öğrenince ağladım

Merve Özbey, bir takipçisinin "Anne olacağınızı öğrendiğiniz ilk an ne hissettiniz?" sorusuna yanıt verdi.

Dokuz ay önce Kenan Koçak ile nikah masasına oturan Merve Özbey, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Altı aylık hamile olan Özbey, “Anne olacağınızı öğrendiğiniz ilk an ne hissettiniz?” sorusuna, “Şaşırmıştım. Çok ağladım. İnanılmaz bir mutluluk hissettim. Bir yandan da tedirgin oldum. Hiç bilmediğim bir duygu aslında, tarif etmek biraz güç.” cevabını verdi.

"YATAK ODAMI SORAMAZLAR"

"Kalabalık bir aile olalım istiyorum." diyen Merve Özbey'e, geçtiğimiz aylarda bir takipçisinin "Ne zaman çocuk yapacaksınız?" sorusu hatırlatılmıştı. Özbey, "Sosyal medyada herkesin birbirine ulaşması çok kolay oldu. Kim ne hakla benim yatak odamı sorabiliyor! Yatak odası insanın mahrem yeridir. Hangi ara seninle samimi olduk da sen bana bunu soruyorsun? Maalesef sosyal medyada böyle sorular geliyor. Çok ayıp." demişti.