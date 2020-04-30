Merve Özbey sinirlendi

Şarkıcı Merve Özbey, kendi adını kullanarak yardım toplamaya çalışan hesapları Instagram hesabından ifşa etti.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler neticesinde kendisini ev karantinasına aldı.

Uzun bir süredir de evden dışarı çıkmayan şarkıcı, bu süreçte kendisinin adını kullanarak sahte profil açıp yardım toplayanlara tepki gösterdi.

"BU HESABA İTİBAR ETMEYİN"

Açılan hesapları Instagram hesabından ifşa eden Merve Özbey , "Fotoğraflarımızı kullanıp insanlardan yardım toplamaya çalışan bu hesaba itibar etmeyiniz." açıklamasını yaptı.