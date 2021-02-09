Merve Özbey'den birinci yıl paylaşımı

Ünlü şarkıcı Merve Özbey ve iş insanı Kenan Koçak, evliliklerinde birinci yılı geride bıraktı.

Merve Özbey ve Kenan Koçak, Şubat 2020’de nikah masasına oturdu. Pandemiden hemen önce muhteşem bir düğünle dünyaevine giren çift, evliliklerinin birinci yılını kutladı.

"SAKLA BENİ KOYNUNDA"

Evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutlayan Merve Özbey, düğünde çekilen bu fotoğrafı paylaşıp altına, "Sakla beni koynunda... Benim senden başka güvendiğim kaç kişi var ki şu hayatta?

"KIZIMIN BABASI"

Kızımın babası, evimin direği... En büyük dileğim... 1 sene olmuş evleneli! Kutlu olsun ilk yılımız... Evimiz sen koksun ve hep şen olsun... İyi ki benim oyun arkadaşım olmuşsun... Beni hiç sensiz bırakma..." notunu düştü.