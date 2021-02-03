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    Merve Özbey'in ev hali

    Anne olmasına günler kalan Merve Özbey'den fotoğraf geldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 14:03
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 14:15
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    Merve Özbey'in ev hali

    Kızı Elif Özüm’ü kucağına almak için gün sayan Merve Özbey, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf yayınladı.

    "BİR FİNCAN LİMONLU ÇAY ZAMANI"

    Doğumu beklerken çok heyecanlı olduğu dile getiren Özbey, fotoğrafına "Tünaydın.... Yapılması gerekenler yapıldı bir fincan limonlu çayı hak ettim sanırım." notunu düştü.

    Paylaştığı pozla takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum alan ünlü şarkıcının, karnının iyice büyüdüğü de dikkatlerden kaçmadı.

    Merve Özbey in ev hali #1

    Merve Özbey in ev hali #2

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