Merve Özbey'in kızının ismi belli oldu

Kızını kucağına almak için gün sayan güzel şarkıcı Merve Özbey, kızının ismine karar verdi.

Hamileliğinin 27'nci haftayı geride bırakan şarkıcı Merve Özbey, kızına koyacağı ismi açıkladı.

ELİF ÖZÜM GELİYOR

Şarkıcı, eşi Kenan Koçak'la çocuklarına Elif Özüm adını verecek.

Özbey, eşi Kenan Koçak ile birlikte çekilen yeni pozunu da sosyal medya hesabından yayınladı. Fotoğrafa nazar boncuğu emojisi yağdı.

"BİRİ KARNIMDA BİRİ OMUZUMDA"

32 yaşındaki Merve Özbey, bu gönderisine, "Biri karnımda, biri omuzumda. Daha ne olsun? Bin şükür" notunu düştü.