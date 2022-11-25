Petrol
85.69
0.41%
Euro
19.4124
-0.01%
Dolar
18.6156
-0.08%
Altın
1.052
0.11%
Borsa
4858
0.00%
Bitcoin
312.430
-1.44%
BTXN Coin
5.94
0.33%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Merve Sevi'nin son hali

    Yalancı Yarim'in Naz'ı oyuncu Merve Sevi, son haliyle hayranlarını şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 07:17
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 07:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merve Sevi'nin son hali

    2000'li yılların başında ekrana gelen Yalancı Yarim dizisinde Barış Akarsu ile başrolde yer alan güzel oyuncu Merve Sevi, yıllar sonra ortaya çıktı.

    Güzel oyuncunun şimdiki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Hesabı gizli

    En son 2020 yılında Benim Kocam Yapmaz dizisinde rol alan Merve Sevi, yaklaşık 2 yıldır kameralardan uzak bir hayat sürüyor. Sosyal medya hesabını gizli kullanan Merve Sevi, göz önünde olmayı tercih etmiyor.

    Merve Sevi nin son hali #1

    Merve Sevi nin son hali #2

    Merve Sevi nin son hali #3

    Merve Sevi nin son hali #4

    Merve Sevi nin son hali #5

    Merve Sevi nin son hali #6


    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Alacabel’e mevsimin ilk karı düştü
    Yaşam

    Alacabel’e mevsimin ilk karı düştü

    Tacizci havaya ateş açılarak engellendi
    3. Sayfa

    Tacizci havaya ateş açılarak engellendi

    Görüş Bildir