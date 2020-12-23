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Meryem Sevilen kimdir? Meryem Sevilen kaç yaşında, nereli? Meryem Sevilen şarkıları..

Meryem Sevilen kimdir? Meryem Sevilen kaç yaşında, nereli? Meryem Sevilen şarkıları..

Sesi güzel olduğu için çocukken kaçırılmak istenen Meryem Sevilen, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olması nedeniyle merak konusu oldu. Peki Meryem Sevilen kimdir, kaç yaşında, nereli?