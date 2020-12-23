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- Meryem Sevilen kimdir? Meryem Sevilen kaç yaşında, nereli? Meryem Sevilen şarkıları..
Meryem Sevilen kimdir? Meryem Sevilen kaç yaşında, nereli? Meryem Sevilen şarkıları..
- Haber Merkezi
- 23.12.2020 - 09:39
- Güncelleme : 23.12.2020 - 16:42
“Kibrit” isimli şarkısıyla tıklanma rekorları kıran ünlü şarkıcı Meryem Sevilen, yeniden gündem oldu. Demet Akalın ve Alian'ın gündüz kuşağı programına konuk olan Meryem Sevilen’in özel hayatı hakkında anlattıklarıyla dikkatleri üzerine çekti.
İşte Meryem Sevilen hakkında merak edilen bilgiler..
MERYEM SEVİLEN KİMDİR?
Meyem Sevilen, aslen Diyarbakırlı'dır. Ünlü şarkıcı, mahallede ve okulda söylediği şarkılarla dikkati çekince,çocukken yabancılar tarafından kaçırılmak istendiğini açıklamıştı.
Annesinin ve komşuların yardımıyla kurtarılan Meryem Sevilen, ilaç sektöründe biriktirdiği paralarla kendi albümünü yaptı.
Esen Plak tarafından dağıtımına başlanan albümde.Ahmet Selçuk İlkan'ın sözlerini yazdığı ,Coşkun Kıvılcım'ın müziğini yaptığı ''Gözlerin Kal,Dudakların Git Diyor'' adlı şarkıya Erkan Nas tarafından klip çekildi.
Prodüktörlüğünü Celal Bağlan'ın üstlendiği.albümde SSK,Gözlerin Kal Diyor,Yüzde Yüz,Güneşle Kar,Aşkın Varsa,Severmiydim Seni adlı 6 adet şarkı yer alıyor.
Meryem Sevilen Instagram hesabını @meryemsevilenofficial kullanıcı adıyla kullanıyor.
MERYEM SEVİLEN ŞARKILARI
Gözlerin Kal Diyor
Severmiydim Seni
Kibrit
Çat Kapı · 2018
Güneş Ve Kar
Aşkın Varsa Bin Derdin Var
Aşkın Varsa
Diyarım/Lorke/Hayrola/Delocan/Hadi Cida/Şak Şak Şakırdama
Yürüdüm Yavaş Yavaş/Vay Zalim/Yürü Gelin