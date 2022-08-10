Meryem Uzerli, 18 milyon TL kazandı

Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda bir Rus kozmetik firmasının yüzü oldu.

Canlandırdığı "Hürrem Sultan" karakteriyle şöhreti Ortadoğu ve Rusya gibi ülkelere de yayılan Meryem Uzerli, yakaladığı ün sayesinde şöhretine şöhret katıyor.

Geçtiğimiz aylarda Rusya'nın en gözde kozmetik firmalarından birinin marka yüzü olan güzel oyuncunun reklamı, görücüye çıktı.

1 milyon dolar

Çekimleri Dubai'de yapılan reklam karşılığında Meryem Uzerli, 1 milyon dolar yani yaklaşık 18 milyon TL kazandığı iddia edildi.

Reklamdan kareleri sosyal medya hesabından da paylaşan Uzerli, bunun için de ekstra 100 bin dolar daha ücret aldı.