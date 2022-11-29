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    Meryem Uzerli, 8 milyon TL'yi cebine koydu

    Güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir mücevher markasıyla 8 milyon TL’ye anlaşma yeniledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 08:04
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 08:06
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    Meryem Uzerli, 8 milyon TL'yi cebine koydu

    10 milyon dolar serveti olduğu konuşulan Türkiye'nin en zengin aktrisi olan Meryem Uzerli, güzel paralar kazanmaya devam ediyor.

    Geçtiğimiz haftalarda İranlı bir modacının markasıyla iki yıllık reklam anlaşması yapan güzel oyuncunun, karşılığında 2 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.

    Meryem Uzerli, 8 milyon TL yi cebine koydu #1

    Marka yenilemek istedi

    Rol aldığı film ve dizilerden çok reklamlar sayesinde hatırı sayılır bir servet elde eden Meryem Uzerli, geçtiğimiz yıl çalıştığı bir mücevher markasıyla da iş birliğini yeniledi. Güzel oyuncu, önceki gün markanın yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

    8 milyonTL

    Geçtiğimiz sene aynı markanın reklamlarında boy göstermek için 6 milyon TL ücret alan Meryem Uzerli, bir yıllık yaptığı yeni anlaşma karşılığında da 8 milyon TL'yi cebine koydu.

    Meryem Uzerli, 8 milyon TL yi cebine koydu #2


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