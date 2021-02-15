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Meryem Uzerli, Amerikalı sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Meryem Uzerli, Amerikalı sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, kızı Lily Koi'nin babası olan Amerikalı sevgilisi ile pozlarını ilk kez sosyal medya hesabından yayınladı.