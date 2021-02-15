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- Meryem Uzerli, Amerikalı sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Meryem Uzerli, Amerikalı sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, kızı Lily Koi'nin babası olan Amerikalı sevgilisi ile pozlarını ilk kez sosyal medya hesabından yayınladı.
- Haber Merkezi
- 15.02.2021 - 09:33
- Güncelleme : 15.02.2021 - 09:56
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan rolüyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, geçtiğimiz ay ikinci kez anne olmanın sevincini yaşamıştı Uzerli, bebeği Lily Koi'nin babasının kim olduğunu sır gibi saklıyordu.
AMERİKALI SEVGİLİSİNİ PAYLAŞTI
Geçtiğimiz günlerde Meryem Uzerli'nin ikinci kızı Lily Koi'nin babası ortaya çıktı. Meryem Uzerli, kızı Lily Koi'nin babası Amerikalı sevgilisi ile ilk pozunu sosyal medyadan böyle paylaştı.
Aile fotoğrafı paylaşan güzel oyuncu, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.