Meryem Uzerli, eşyalı ev bakıyor

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

İki çocuk annesi Meryem Uzerli, ocak ayında adını sır gibi sakladığı Amerikalı sevgilisinden ‘Lily Koi’ adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

ŞARTI VAR

Can Ateş’ten de 7 yaşında Lara adında bir kızı olan Meryem Uzerli, setlere dönmeye hazırlanıyor ama bir şartı var. Koronavirüs nedeniyle sık uçmak istemeyen oyuncu, otelde kalmak istemiyor. Ailecek kalabilecekleri eşyalı bir ev tutulmasını talep ediyor.

Evinde dadı olmayan Meryem Uzerli, kızları Lara ve Lily Koi’ye sevgilisiyle birlikte bakıyor.