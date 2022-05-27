Haberler

Magazin Haberleri

Meryem Uzerli, evlilik düşünmüyor

Meryem Uzerli, evlilik düşünmüyor

Daha önce hiç evlilik yapmayan iki çocuk annesi ünlü oyuncu Meryem Uzerli, bu konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.