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- Meryem Uzerli, evlilik düşünmüyor
Meryem Uzerli, evlilik düşünmüyor
Daha önce hiç evlilik yapmayan iki çocuk annesi ünlü oyuncu Meryem Uzerli, bu konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.
- Haber Merkezi
- 27.05.2022 - 07:48
Bir döneme damgasını vuran 'Muhteşem Yüzyıl' adlı dizide canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle adını duyuran oyuncu Meryem Uzerli, yüzü olduğu mücevher firmasının lansmanında samimi açıklamalarda bulundu.
Uzerli, 2014 yılında sevgilisi Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı, geçen sene de şimdiki sevgilisiyle yaşadığı ilişkiden küçük kızı Lily Koi'yi dünyaya getirmişti.
"Evliliği hissedersem olur"
Uzun bir süredir Almanya'da yaşayan 38 yaşındaki Meryem Uzerli, muhabirlerin 'evlilik' sorularına ise "Günün birinde bunu hissedersem muhakkak evlenirim" şeklinde cevap verdi.