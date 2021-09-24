Meryem Uzerli gençlik fotoğrafını paylaştı

Tükenmişlik sendromuna yakalandığını iddia ederek yurt dışına çıkan Meryem Uzerli, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak duruyor.

Geçtiğimiz yıl ABD’li sevgilisiyle olan ilişkisinden bir bebek dünyaya getiren Meryem Uzerli, ikinci kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. Uzerli'nin bebeğine ise Lily Koi ismini verdiğini duyurmuştu. Meryem Uzerli, şimdilerde ise kendisine özel bir fotoğrafçı tuttu.

15 SENE ÖNCE

Gündemden düşmemek için, sosyal medya sayfasından sık sık fotoğraf paylaşan Meryem Uzerli, şimdi ise yıllar önce olan karesini #tbt notuyla sosyal medya sayfasından paylaştı. Meryem Uzerli, takipçilerini 15 sene önceye götürdü.

Uzerli 23 yaşında çekilen bir karesini sosyal medya sayfasından sevenlerinin beğenisine sundu.