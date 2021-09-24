Euro
10.2971
-0.12%
Dolar
8.7655
0.04%
Altın
493.46
0.52%
Borsa
1.401
0%
Bitcoin
389.184
2.01%
EXEN Coin
22.74
-1.55%
13ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 13 C

    Meryem Uzerli gençlik fotoğrafını paylaştı

    Tükenmişlik sendromuna yakalandığını iddia ederek yurt dışına çıkan Meryem Uzerli, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak duruyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2021 - 07:12
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 07:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meryem Uzerli gençlik fotoğrafını paylaştı

    Geçtiğimiz yıl ABD’li sevgilisiyle olan ilişkisinden bir bebek dünyaya getiren Meryem Uzerli, ikinci kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. Uzerli'nin bebeğine ise Lily Koi ismini verdiğini duyurmuştu. Meryem Uzerli, şimdilerde ise kendisine özel bir fotoğrafçı tuttu.

    15 SENE ÖNCE

    Gündemden düşmemek için, sosyal medya sayfasından sık sık fotoğraf paylaşan Meryem Uzerli, şimdi ise yıllar önce olan karesini #tbt notuyla sosyal medya sayfasından paylaştı. Meryem Uzerli, takipçilerini 15 sene önceye götürdü.

    Uzerli 23 yaşında çekilen bir karesini sosyal medya sayfasından sevenlerinin beğenisine sundu.

    Meryem Uzerli gençlik fotoğrafını paylaştı #1

    Meryem Uzerli gençlik fotoğrafını paylaştı #2Meryem Uzerli gençlik fotoğrafını paylaştı #3Meryem Uzerli gençlik fotoğrafını paylaştı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir