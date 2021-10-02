Meryem Uzerli hayallerini sıraladı

Muhteşem Yüzyıl’daki ‘Hürrem Sultan’ karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, gelecek hayallerinden bahsetti. Uzerli, en büyük hayalinin "bahçeli bir ev, sağlık ve eşitlik" olduğunu söyledi.

İki kızı ile yılın yarısını Almanya yarısını da Türkiye'de geçiren oyuncu Meryem Uzerli, "Hürrem Sultan" karakteriyle hatırlardaki yerini koruyor.

Türkiye'de ilgi görmeye devam eden Uzerli, zaman zaman açıklamaları ve paylaşımlarıyla ilgi çekiyor.

Hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, gelecek hayallerini anlattı.

"EN BÜYÜK HAYALİM BAHÇELİ EV"

Uzerli'nin en büyük hayalinin bahçeli bir evde yaşamak olması ise takipçilerini şaşırttı. Alman kökenli oyuncu geleceğe dair isteklerini şu sözlerle ifade etti:

"Daha sağlıklı olmak ve bahçeli bir evde yaşamak istiyorum. Şu an bir apartman dairesinde oturuyoruz. Bir de annemi ve babamı daha çok görmek istiyorum. En büyük hayalim çocuklarım Lara ve Lily'ye güzel bir gelecek yaratmak. ve bu dünyada kadın erkek eşitliğini nihayet görebilmek..."





"TÜRKİYE'DE SEVİLMEK MUTLU EDİYOR"

"Türkiye'de sevilen bir oyuncu olmak size neler hissettiriyor ve hayatınızda neleri değiştirdi?" sorusuna yanıt veren Uzerli, mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Uzerli, "İnsanların yaptığım işi sevmesi beni çok mutlu ediyor. Demek ki beni duygusal bir varlık olarak hissediyorlar. Daha büyük bir hediye olamaz. Bir sanatçı, bir insan için... Bu durum, bana kattığı mutluluk dışında çok bir şey değiştirmedi. Bunun dışında farklı ülkelere yaptığım iş seyahatlerim çoğaldı, yoğunluğum arttı." dedi.

SETTEKİ EN ZOR ANLARI

Hürrem Sultan rolüne dair de konuşan oyuncu, sette yaşadığı zor durumlardan birkaçını anlattı:

"Bir keresinde sette çok ağır gülme krizine girdiğimiz bir olay olmuştu. Partnerim ve ben iki saat boyunca gülme krizine girdiğimiz için bir türlü planı çekememiştik. Başka bir anımda da ağlamam gereken bir sahnede ağlayamadım. Ağlamam için göz yakan bir krem sürmüştük. Krem o kadar etkiliydi ki çekimden sonra iki gün boyunca görmekte zorlandım. Bir keresinde de rolü alabilmek için herkese 'ata binebiliyorum' demiştim. Atlı sahnelerin çekim sırası geldiğinde ise korkudan sürekli ezberlediklerimi unutuyordum. Şimdi aklıma geldikçe bu olaya çok gülüyorum."