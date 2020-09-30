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    Meryem Uzerli, Hollywood’a gidiyor

    Al Pacino ile sık sık bir araya gelen Meryem Uzerli, usta oyuncudan yeni bir proje için davet aldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2020 - 09:24
    • Güncelleme : 30.09.2020 - 09:24
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    Meryem Uzerli, Hollywood’a gidiyor

    Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteri ve sempatik Türkçesiyle, Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli, Hollywood’un dev ismi Al Pacino tarafından yeni bir film projesini konuşmak üzere Los Angeles’a davet edildi.

    DOĞUMDAN SONRA GİDECEK

    Ancak ikinci çocuğuna hamile olduğunu belirten güzel oyuncu, daveti erteledi. Uzerli, aralık ayında doğum yaptıktan 1 ay sonra Amerika’ya uçacak ve Oscar’lı oyuncuyla bir araya gelecek.

    HÜRREM KARAKTERİ ÇOK BEĞENİLDİ

    “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde canlandırdığı ‘Hürrem’ karakteriyle dünya çapında şöhret olan Meryem Uzerli, Amerika’da da büyük ilgi görüyor.

    Meryem Uzerli, Hollywood’a gidiyor #1

    Meryem Uzerli, Hollywood’a gidiyor #2

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