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- Meryem Uzerli, ikinci kez hamile
Meryem Uzerli, ikinci kez hamile
Bir tane kızı olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.
- Haber Merkezi
- 02.09.2020 - 15:33
"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultan karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Meryem Uzerli'nin, hamile olduğu iddia edilmişti. Uzerli'den iddialara yanıt gecikmedi.
Bir süredir Amerikalı sevgilisiyle Berlin’de yaşayan Meryem Uzerli, 5 aylık hamile olduğunu doğruladı.
"5 AYLIK HAMİLEYİM"
Uzerli, “5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz.” şeklinde konuştu.
Oyuncu, erkek arkadaşı hakkında ise bilgi vermemeyi tercih etti.
Ünlü oyuncu, eski sevgilisi Can Ateş’ten olan kızı Lara’yı 2014 yılında dünyaya getirmişti.