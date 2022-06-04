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Meryem Uzerli kızlarıyla görüntülendi

Meryem Uzerli kızlarıyla görüntülendi

Muhteşem Yüzyıl dizisi sayesinde ünlenen Meryem Uzerli, kızları Lara ve Lily Koi ile görüntülendi. Güzel ismin keyfinin yerinde olması ise dikkatlerden kaçmadı.