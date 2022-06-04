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    Meryem Uzerli kızlarıyla görüntülendi

    Muhteşem Yüzyıl dizisi sayesinde ünlenen Meryem Uzerli, kızları Lara ve Lily Koi ile görüntülendi. Güzel ismin keyfinin yerinde olması ise dikkatlerden kaçmadı.
    • 04.06.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 04.06.2022 - 16:00
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    Meryem Uzerli kızlarıyla görüntülendi

    Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultan karakteri sayesinde ünlenen Meryem Uzerli, Berlin'de yaşıyor.

    Uzun zamandır herhangi bir dizi projesinde yer almayan Uzerli, reklam anlaşmalarına ise devam ediyor.

    Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda yüzü olduğu mücevher firmasının daveti için Türkiye'ye gelen Uzerli, organizasyonun ardından Berlin'e döndü.

    Kızlarına kavuşan güzel isim, birlikte geçirdikleri günden geriye kalan kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

    Meryem Uzerli'nin kızları büyüdü

    Almanya'ya dönen Meryem Uzerli, kızlarına kavuştu. Vaktinin çoğunu Lara ve Lili Koi ile geçiren ünlü isim, kızlarıyla verdiği pozları yayınladı.

    Çocuklarıyla bir gününü takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, paylaşıma hayvan ve bitki emojileri koydu.

    Kısa sürede binlerce beğeni alan karelere, Uzerli’nin hayranları da nazar boncuğu ve kalp emojileriyle karşılık verdi.

    Meryem Uzerli kızlarıyla görüntülendi #1

    Meryem Uzerli kızlarıyla görüntülendi #2

    Meryem Uzerli kızlarıyla görüntülendi #3

    Meryem Uzerli kızlarıyla görüntülendi #4


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