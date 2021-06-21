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- Meryem Uzerli, makyajsız poz verdi
Meryem Uzerli, makyajsız poz verdi
Paul Zimmer, Meryem Uzerli’yi en doğal haliyle objektif karşısına geçirdi.
- Haber Merkezi
- 21.06.2021 - 07:13
- Güncelleme : 21.06.2021 - 07:24
Dünyaca ünlü Alman fotoğrafçı Paul Zimmer, Hollywood yıldızları ve Avrupa’nın en önemli oyuncularının fotoğraflarını doğal ışıkla çekmesiyle tanınıyor. Ünlü fotoğrafçı, Meryem Uzerli’yle Almanya’nın Berlin şehrinde bir portre çekimi gerçekleştirdi.
SIFIR MAKYAJ
35 dereceyi bulan yaz sıcağında yaklaşık 2 saat süren çekimde ünlü oyuncu, sıfır makyaj ve siyah askılı sade bir elbiseyle objektif karşısına geçti.
Zimmer, yoğun iş temposunun arasında Uzerli’yi en doğal haliyle fotoğraflamak istediğinden özel bir zaman yarattığını söyledi.