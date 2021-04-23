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    Meryem Uzerli, Moskova Uluslararası Film Festivali'ne gitti

    Moskova Uluslararası Film Festivali'ne davet edilen Meryem Uzerli, basından büyük ilgi gördü.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2021 - 07:37
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 07:41
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    Meryem Uzerli, Moskova Uluslararası Film Festivali'ne gitti

    3 ay önce ikinci kez anne olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Moskova Uluslararası Film Festivali'ne katıldı.

    MERYEM'E BÜYÜK İLGİ

    Elbisesini Rus bir modacıya diktiren Meryem Uzerli, fit görüntüsüyle de kırmızı halıda bütün dikkatleri üzerine topladı.

    İKİ KIZI VAR

    Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Meryem Uzerli mayolu pozları ile çok konuşulmuştu. Lara adından bir kızı olan Meryem Uzerli ikinci kızına Lily Koi adını vermişti.

     

    Meryem Uzerli, Moskova Uluslararası Film Festivali ne gitti #1

    Meryem Uzerli, Moskova Uluslararası Film Festivali ne gitti #2

    Meryem Uzerli, Moskova Uluslararası Film Festivali ne gitti #3Meryem Uzerli, Moskova Uluslararası Film Festivali ne gitti #4

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