Meryem Uzerli, Moskova Uluslararası Film Festivali'ne gitti

Moskova Uluslararası Film Festivali'ne davet edilen Meryem Uzerli, basından büyük ilgi gördü.

3 ay önce ikinci kez anne olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Moskova Uluslararası Film Festivali'ne katıldı.

MERYEM'E BÜYÜK İLGİ

Elbisesini Rus bir modacıya diktiren Meryem Uzerli, fit görüntüsüyle de kırmızı halıda bütün dikkatleri üzerine topladı.

İKİ KIZI VAR

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Meryem Uzerli mayolu pozları ile çok konuşulmuştu. Lara adından bir kızı olan Meryem Uzerli ikinci kızına Lily Koi adını vermişti.