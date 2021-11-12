Meryem Uzerli, reklam filminden 6 milyon TL aldı

Meryem Uzerli, reklam filminden 6 milyon TL aldı

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, reklam filminden bir servet kazandı.

Yıllar önce yayınlanan Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, çocuklarıyla yaşadığı Berlin'den döndü.

REKLAMDAN PARA GELİYOR

Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra rol aldığı projelerde beklenilen geri dönüşü alamayan Uzerli, artık reklamlardan parayı kazanıyor.

6 MİLYON TL ALDI

Bir mücevher markasıyla anlaşan Uzerli, reklam filmi için kamera karşısına geçti. 1 yıllık anlaşma karşılığında 6 milyon TL aldı.

İlk reklamı geçtiğimiz günlerde çeken Meryem Uzerli, daha önce de bir başka firmanın pırlanta reklamında boy göstermişti.