Euro
11.3837
0.29%
Dolar
9.9334
0.3%
Altın
593.47
0.04%
Borsa
1.636
0.7%
Bitcoin
643.243
-1.79%
BTXN Coin
22.00
-4.34%
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 8 C

    Meryem Uzerli, reklam filminden 6 milyon TL aldı

    Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, reklam filminden bir servet kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2021 - 10:20
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 10:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meryem Uzerli, reklam filminden 6 milyon TL aldı

    Yıllar önce yayınlanan Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, çocuklarıyla yaşadığı Berlin'den döndü.

    REKLAMDAN PARA GELİYOR

    Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra rol aldığı projelerde beklenilen geri dönüşü alamayan Uzerli, artık reklamlardan parayı kazanıyor.

    6 MİLYON TL ALDI

    Bir mücevher markasıyla anlaşan Uzerli, reklam filmi için kamera karşısına geçti. 1 yıllık anlaşma karşılığında 6 milyon TL aldı.

    İlk reklamı geçtiğimiz günlerde çeken Meryem Uzerli, daha önce de bir başka firmanın pırlanta reklamında boy göstermişti.

    Meryem Uzerli, reklam filminden 6 milyon TL aldı #1Meryem Uzerli, reklam filminden 6 milyon TL aldı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir