Meryem Uzerli yatakta poz vermeyi sevdi

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Meryem Uzerli, yatağında mayosuyla poz verdi.

uzun zamandır Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan iki çocuk annesi oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

Mayoyla yatağa girdi

Instagram'da 7 milyondan fazla takipçisi bulunan Uzerli, son olarak yatak odasında verdiği karelerle gündem oldu.

Güzelliğiyle ön plana çıkan Uzerli'nin cesur pozuna kısa sürede binlerce beğeni geldi.