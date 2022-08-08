Petrol
95.23
0.33%
Euro
18.285
0.24%
Dolar
17.9368
0.14%
Altın
1.021
-0.12%
Borsa
275
-0.98%
Bitcoin
420.192
1.53%
BTXN Coin
7.68
-6.34%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Meryem Uzerli yatakta poz vermeyi sevdi

    Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Meryem Uzerli, yatağında mayosuyla poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 07:58
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 08:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meryem Uzerli yatakta poz vermeyi sevdi

    uzun zamandır Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan iki çocuk annesi oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

    Mayoyla yatağa girdi

    Instagram'da 7 milyondan fazla takipçisi bulunan Uzerli, son olarak yatak odasında verdiği karelerle gündem oldu.

    Güzelliğiyle ön plana çıkan Uzerli'nin cesur pozuna kısa sürede binlerce beğeni geldi.

    Meryem Uzerli yatakta poz vermeyi sevdi #1

    Meryem Uzerli yatakta poz vermeyi sevdi #2


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Mardin'de Eren Abluka-31 operasyonu başlatıldı
    Gündem

    Mardin'de Eren Abluka-31 operasyonu başlatıldı

    Soma’daki yangın 12 saatte kontrol altında
    3. Sayfa

    Soma’daki yangın 12 saatte kontrol altında

    Görüş Bildir