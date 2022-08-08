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- Meryem Uzerli yatakta poz vermeyi sevdi
Meryem Uzerli yatakta poz vermeyi sevdi
Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Meryem Uzerli, yatağında mayosuyla poz verdi.
- Haber Merkezi
- 08.08.2022 - 07:58
- Güncelleme : 08.08.2022 - 08:34
uzun zamandır Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan iki çocuk annesi oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.
Mayoyla yatağa girdi
Instagram'da 7 milyondan fazla takipçisi bulunan Uzerli, son olarak yatak odasında verdiği karelerle gündem oldu.
Güzelliğiyle ön plana çıkan Uzerli'nin cesur pozuna kısa sürede binlerce beğeni geldi.