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    Meryem Uzerli, yırtmaçlı eteğiyle dikkat çekti

    Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, bir organizasyon için Kırgızistan’a uçtu.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 07:55
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 07:59
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    Meryem Uzerli, yırtmaçlı eteğiyle dikkat çekti

    "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan, karakteriyle ismini milyonlarca kitleye duyuran Meryem Uzerli, şu sıralar ekranlardan uzak. kaldı.

    Geçtiğimiz aylarda ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alan Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

    Uzerli, son olarak Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e uçtu. Meryem Uzerli, katıldığı organizasyondan bol bol fotoğraf paylaştı.

    Yeşil bir etek tercih eden Meryem Uzerli, derin bacak yırtmacıyla dikkatleri üzerine çekti.

    Meryem Uzerli, yırtmaçlı eteğiyle dikkat çekti #1

    Meryem Uzerli, yırtmaçlı eteğiyle dikkat çekti #2

    Meryem Uzerli, yırtmaçlı eteğiyle dikkat çekti #3Meryem Uzerli, yırtmaçlı eteğiyle dikkat çekti #4

    Meryem Uzerli, yırtmaçlı eteğiyle dikkat çekti #5

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