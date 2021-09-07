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- Meryem Uzerli, yırtmaçlı eteğiyle dikkat çekti
Meryem Uzerli, yırtmaçlı eteğiyle dikkat çekti
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, bir organizasyon için Kırgızistan’a uçtu.
- Haber Merkezi
- 07.09.2021 - 07:55
- Güncelleme : 07.09.2021 - 07:59
"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan, karakteriyle ismini milyonlarca kitleye duyuran Meryem Uzerli, şu sıralar ekranlardan uzak. kaldı.
Geçtiğimiz aylarda ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alan Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.
Uzerli, son olarak Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e uçtu. Meryem Uzerli, katıldığı organizasyondan bol bol fotoğraf paylaştı.
Yeşil bir etek tercih eden Meryem Uzerli, derin bacak yırtmacıyla dikkatleri üzerine çekti.