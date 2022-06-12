Meryem Uzerli'den dizilere eleştiri

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen söyleşiye katılan Meryem Uzerli, Türk dizilerini eleştirdi. Uzerli, dizilerin aldatılmayı normalleştirdiğini ve buna üzüldüğünü söyledi.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde yer alan ve Hürrem Sultan karakteri sayesinde tanınan Meryem Uzerli, yaşamanı Berlin'de sürdürüyor.

Kızlarıyla birlikte Berlin'de yaşayan ancak projeler oldukça Türkiye'ye gelen Uzerli, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen söyleşiye katıldı.

Söyleşide birçok soruya cevap veren başarılı oyuncu, Türk dizilerini eleştirdi.Uzerli'nin, "Elinizde bir sihirli dernek olsa Türk dizi ve filmlerinde neyi değiştirmek istersiniz?" sorusuna verdiği cevap dikkati çekti.

"Diziler aldatılmayı normalleştirdi"

Meryem Uzerli bu soru için şu ifadeleri kullandı:

"Yani neredeyse her dizide bir kadın aldatılıyor. Büyük drama. Çocuklar da izliyor ve düşünüyorlar...

Sanki aldatılma çok normal, her gün oluyor. Üzücü buluyorum. Keşke genç insanlar böyle keşke bu durumu, normal bir şey gibi algılamasalar.

Ben bunu çok sağlıklı bulmuyorum. Medyanın ve sanatın da dünyaya bir sorumluluğu var sonuçta."