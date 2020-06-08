Meryem Uzerli'nin çocukluk hali

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Ünlü pyuncu Meryem Uzerli, çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Muhteşem Yüzyıl dizindeki Hürrem Sultan karakteriyle ünlenen daha sonra tükenmişlik sendromu sebebiyle kariyerinde bir daha eski başarısını yakalayamayan oyuncu Meryem Uzerli, artık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

9 YAŞINDAKİ MERYEM

Meryem Uzerli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı.

Ünlü oyuncunun 9 yaşında Almanya'da çekilmiş fotoğrafı takipçilerinin büyük ilgisini çekti. Paylaşıma kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni geldi.