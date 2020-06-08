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- Meryem Uzerli'nin çocukluk hali
Meryem Uzerli'nin çocukluk hali
Ünlü pyuncu Meryem Uzerli, çocukluk fotoğrafını paylaştı.
- Haber Merkezi
- 08.06.2020 - 06:48
Muhteşem Yüzyıl dizindeki Hürrem Sultan karakteriyle ünlenen daha sonra tükenmişlik sendromu sebebiyle kariyerinde bir daha eski başarısını yakalayamayan oyuncu Meryem Uzerli, artık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
9 YAŞINDAKİ MERYEM
Meryem Uzerli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı.
Ünlü oyuncunun 9 yaşında Almanya'da çekilmiş fotoğrafı takipçilerinin büyük ilgisini çekti. Paylaşıma kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni geldi.