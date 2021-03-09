Meryem Uzerli'nin nasıl kilo verdiği ortaya çıktı

Kısa sürede doğum kilolarından kurtulan oyuncu Meryem Uzerli'nin önceki gün paylaştığı yeni pozları olay olmuştu.

Ocak ayında kızı Lily Koi'yi kucağına alarak ikinci kez anne olan ekranın özlenen oyuncusu Meryem Uzerli'nin bir marka için objektif karşısına geçmişti. Mayolu poz veren Uzerli'ni kısa sürede doğum kilolarını verdiği görülmüştü.

İŞTE MERYEM2İN FORM SIRRI

Eski görüntüsüne kavuşan Meryem Uzerli'nin form sırrı ise şöyle:

- Düzenli bir şekilde her sabah ve akşam egzersiz yaptı

- Abur cubur yiyeceklerden uzak durdu

- Titreşimli zayıflama aletlerini kullandı

- Doğal bitki çayları tüketmeyi tercih etti

"SONSUZA DEK SENİ KORUYACAĞIZ"

Uzerli kızının dünyaya geldiğini, "Canım Lily Koi... Lara Jemima, baban ve ben seni ailemizde mutlulukla karşılıyoruz. Bize katıldığın için çok sevinçliyiz. Seni sonsuza dek koruyacağız" ifadesini kullanmıştı.