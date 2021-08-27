Mesut Akusta'nın son görüntüsü sevindirdi: Mucizelere inanır mısınız

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta, yoğun bakımdan çıktı. Yoğun bakımdan çıkan Akusta'nın eşi Şafak Özbir ise paylaştığı yeni karelere, "Mucizelere inanır mısınız" notunu düştü.

TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde "Mete" karakterine hayat veren Mesut Akusta, dizinin yeni sezonu için ailesi ile birlikte Ankara'ya gitti.

Ankara'daki evinde beyin kanaması geçiren Akusta, hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan ve 3 saat ameliyatta kalan Akusta'nın tedavisine yoğun bakımda devam edildi.

Oyuncunun son durumuna ilişkin ise eşi Şafak Özbir bir paylaşım yaparak, kendisine geldiğini duyurdu. Özbir paylaşımında, "Gerçekten deli. İnsan kendine gelir gelmez senaryo mu okumak ister?

Allah’a kaç kez şükretsem yeter bilemem ama; Seni bize ailenin, evladının, sevenlerinin duası, yaşama bağlılığın ve işine olan aşkın geri getirdi. Allah’ım bir daha yaşatmasın ve kim varsa şifasını versin." dedi. Bu sözlerin ardından yeni bir paylaşım daha geldi.

SON PAYLAŞIMI HERKESİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Sosyal medya hesabından Mesut Akusta'nın hastanedeki fotoğrafını paylaşan eşi Şafak Özbir, "Mucizelere inanır mısınız?" dedi.

Şafak Özbir'in eşiyle paylaşımına beğeni ve "Geçmiş olsun" yorumları yağdı.