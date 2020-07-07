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- Mesut Özil, Amine için yazlığı düzenledi
Mesut Özil, Amine için yazlığı düzenledi
Mesut Özil, 10 milyona aldığı yazlığı eşi Amine için baştan yaptırdı.
- Haber Merkezi
- 07.07.2020 - 13:58
İngiltere-Arsenal’de oynayan Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe tatil için Çeşme’deki villalarına gelmeye hazırlanıyor. Bu yazlık Mesut Özil’e 10 milyon TL’ye mal olmuştu.
KIZI İÇİN ÖZEL İSTEKLERİ VAR
Özil, yaz başından bu yana villasına 700 bin TL daha harcadı. Yeni doğum yapan eşi Amine Gülşe’nin isteği üzerine dekorasyonda değişiklikler yaptırdı. Bahçe düzenlemesi de yeniden ele alındı.