Mesut Özil'den kızlarına 4 milyon TL'lik minibüs

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, kızları için VIP minibüs aldı.

Amine Gülşe ve Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne baba oldu.

2019 yılında Gülşe ile evlenen Özil, Instagram hesabından ikinci bebeğinin fotoğrafını “Allah'a şükürler olsun sağ sağlim dünyaya geldin güzel kızımız Ela” notuyla paylaşmıştı.

4 milyon TL aldı

Özil, yeni anne olan eşine ve kızlarına güzel bir jest yaptı. Paraya kıyan ünlü futbolcu ailesi için özel minibüs yaptırdı.

Özil, kızlarının rahatlığı için 4 milyon liraya özel yapım VIP minibüs aldı.



